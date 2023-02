Entella bloccata sul pari a Olbia

L'Entella fallisce l'aggancio al secondo posto fermandosi contro l'Olbia. La sfida in terra sarada finisce 1-1 con i chiavaresi bravi a passare in vantaggio ma poi ripresi nella seconda frazione dai padroni di casa. La classifica vede così i liguri ancora terzi a meno uno dal Cesena e a cinque lunghezze dalla Reggiana prima, ma le due formazioni giocheranno domani per il ventisettesimo turno.

Olbia-Entella 1-1, i gol e la cronaca

Nessuna sorpresa nella formazione iniziale di Volpe che conferma il 3-4-1-2 senza Pellizzer squalificato, al suo posto in difesa c'è Sadiki con Chiosa e Parodi. In attacco tocca a Ramirez alle spalle di Merkaj e Zamparo.

La sfida parte con l'Olbia decisamente più intraprendente e capace di creare subito due pericoli, al 12' Biancu spara da fuori e colpisce il palo, cinque minuti più tardi è Ragatzu a tentare di inquadrare la porta ma il suo tiro viene respinto dalla difesa. L'Entella però è cinica come forse non mai e passa in vantaggio al 23' con il solito Merkaj bravo a incrociare con il destro su assist di Ramirez. La gara regala ancora emozioni, passano infatti solo due minuti e Chiosa atterra Dessena in area, per l'arbitro è rigore che Ragatzu calcia a lato.

Nella ripresa è ancora l'Olbia a partire meglio, poi arriva la girandola di sostituzioni che spezzetta il gioco, ma al 70' i sardi raggiungono il pareggio con Travaglini che appostato sul secondo palo batte Borra. Le due squadre si fronteggiano da questo momento e fino alla fine senza creare altre occasioni, e così la sfida si chiude sul pareggio con il risultato di 1-1.

La settimana dell'Entella proseguirà mercoledì sera con il ritorno della semifinale di Coppa Italia contro il Vicenza, all'andata si imposero i liguri 1-0, mentre in campionato la prossima gara sarà contro il fanalino di coda Montevarchi domenica alle 17,30.