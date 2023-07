Il Golfo Paradiso ha un nuovo presidente

Sono giorni di cambiamento per il Golfo Paradiso dopo una stagione da urlo. La squadra ha dominato il girone B di Promozione, meritandosi un posto nella prossima Eccellenza e adesso cambia in vista della nuova avventura. A prendersi cura del settore giovanile sarà Francesco Flachi, ma è tempo di rivoluzione anche al vertice con un nuovo presidente.

La stessa società ha infatti annunciato che sarà Agostino Revello il nuovo primo tifoso e lo ha presentato così in un nota: "Volto noto del territorio, commerciante, recchellino di nascita e camoglino di adozione, Tino Revello ha rivestito il ruolo di Vice Presidente dapprima dell'Avegno ed in seguito del Golfo Paradiso PRCA, dal 2015, anno della fusione tra Pro Recco - Camogli - Avegno, di cui è stato fautore.

Al nostro nuovo presidente rivolgiamo i migliori auguri di buon lavoro!

Al Presidente dimissionario Bruno Scaroni vanno i ringraziamenti della Società per il lavoro svolto con passione e gli obiettivi raggiunti negli otto anni della sua carica"