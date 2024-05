Sestri Levante, tutti i candidati per la panchina

Non sarà una scelta semplice ma l'identikit è chiaro, il Sestri Levante cerca un nuovo allenatore che sappia lavorare con i giovani e farli crescere cercando di mantenere la categoria. Il copione è lo stesso redatto con Enrico Barilari, demiurgo della doppia impresa promozione-salvezza nelle ultime due stagioni.

Nuovo allenatore Sestri Levante, tutti i nomi

La società sta vagliando le candidature e secondo Il Secolo XIX sono quattro i nomi forti al momento. Il primo è Felice Tufano che con i giovani ha sempre lavorato, su panchine importanti come quella della Primavera della Sampdoria. Il secondo è quello di Alessandro Agostini, 44 anni, che conta esperienze nella Primavera del Cagliari e in quella del Genoa dove ha preso il posto di Alberto Gilardino, volato in prima squadra.

Più esperienza ha sicuramente il terzo candidato: Gianluca Atzori, nelle ultime stagioni ha allenato a Malta, oggi è libero, ma in passato e soprattutto a inizio carriera era stato brillante allenatore della Reggina, nel 2010, fallendo poi il grande salto con Sampdoria e Spezia. Le successive esperienza con Siena, Pro Vercelli e Imolese non sono stati esaltanti ma a 53 anni ha tutto il tempo per riscattarsi.

Nella lista ci sarebbe anche Simone Seccardini, 40 anni e ancora nessuna esperienza nel professionismo. Il tecnico però si è fatto notare prima nel settore giovanile dell'Ascoli e poi è passato nell'Atletico Ascoli in Serie D con una brillante salvezza in questa stagione.