La Goliardicapolis annuncia il nuovo allenatore

​Dopo il cambio ai vertici della società, arriva anche un nuovo allenatore per la Goliardicapolis che giocherà nel prossimo campionato di Promozione.

Saràa guidare al prima squadra dellanel prossimo campionato di Promozione. La società genovese ha annunciato il nuovo allenatore nel pomeriggio, sarà lui quindi in panchina al fianco di una squadra quasi tutta a chilomeri zero, formata per la maggior parte da giocatori provenienti dal settore giovanile.

La svolta è arrivata a poco più di un mese dal cambio ai vertici societari e il nuovo mister farà il suo esordio già il prossimo fine settimane. La Goliardicapolis infatti giocherà domenica sera alle 20 nella Coppa Italia di categoria contro il Little Club James dopo il rinvio della prima gara della competizione in cui in programma c’era il match con il Marassi.

L’annuncio del nuovo tecnico è arrivato da parte della società con questa nota: “ASD Goliardicapolis comunica che il mister delle prima squadra per la prossima stagione sarà Giorgio Santeusanio. La società augura al mister una stagione ricca di soddisfazione e lo ringrazia per quanto fatto in questi primi giorni molto particolari”.

Parte quindi un nuovo corso per la società sia in campo che fuori e dopo la Coppa Italia ci sarà da giocare il campionato di Promozione nel girone B.