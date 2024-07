Il Busalla annuncia il nuovo allenatore

Sono ore calde in casa Busalla, la società ha annunciato il nuovo allenatore questa mattina con un comunicato ufficiale apparso sui social del club: "Il Busalla calcio è lieto di annunciare il nuovo allenatore della prima squadra. Si tratta di Massimo Repetti, che ritorna a vestire il biancoblu a distanza di trent’anni in quella stagione nei panni di giocatore.

Il mister non ha bisogno di presentazioni, il suo curriculum parla chiaro. Negli ultimi anni ben tre promozioni e lo scorso campionato una salvezza capolavoro con il Serra Ricco’. La sua voglia di vincere si sposa perfettamente con gli obiettivi societari.

Il mister si avvarrà del prezioso aiuto del suo staff composto dal collaboratore tecnico Fabrizio Cao, dal preparatore atletico Fabrizio Pisoni, dal riconfermato preparatore dei portieri Maurizio Pasqua, dal fisioterapista Davide Bonetti e dal riconfermato massaggiatore Paolo Gaggini".

Non c'è solo il nuovo allenatore, il Busalla infatti ha annunciato tre acquisti per la prossima stagione: il classe 1995 Federico Burdo, di un altro calciatore di esperienza com Cristian Draghici e del 2003 Samuele Ranasinghe.