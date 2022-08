La Sammargheritese annuncia un nuovo colpo di mercato

A una settimana circa dall'inizio del campionato e in piena Coppa Italia, la Sammargheritese lavora anche sul mercato. La società attraverso i social ha annunciato proprio oggi un nuovo colpo di mercato, un graditissimo ritorno: Entella: date e orari delle prime cinque giornate di campionato: "L’A.C.D. Sammargheritese 1903 comunicare di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Raffaele Maucci. “Lele”, ex di Rapallo Ruentes, Marassi, Rivasamba e già ex Arancione, va ad integrare un reparto difensivo già di altissime qualità calcistiche e umane, mettendo a disposizione la sua esperienza e determinazione al servizio di Staff e compagni. Bentornato Lele"

Un colpo in più, un giocatore importante per la Sammargheritese che dopo l'ottimo campionato dello scorso anno punta a ripetersi nel prossimo campionato di Promozione.