Genoa, presentata la nuova maglia

Uno shooting a Portofino a cura del famoso fotografo Paolo Pettigiani, così viene svelata la nuova maglia del Genoa. Il sito ufficiale rossoblu la presenta con queste parole: "Kappa® e Genoa CFC sono orgogliosi di presentare la nuova maglia Home, che ha l’obiettivo di celebrare la storicità del club calcistico più antico d’Italia. La produzione rientra, come altre, negli accordi pluriennali di sponsorizzazione per l’abbinamento dell’immagine del Club con i marchi Kappa®, Robe di Kappa®, K-Way®, Superga® e Sebago®. Brand e articoli firmano la stagione di tutte le rappresentative maschili, femminili e giovanili, nei comparti agonistici e per il tempo libero.

La maglia 24/25 si distingue per il design pulito, con linee essenziali e moderne. Tra le novità spicca il colletto girocollo che aggiunge un tocco di contemporaneità e comfort, mantenendo un profilo elegante e raffinato. La tonalità di rosso scuro si ispira alle ragioni del cuore: un omaggio ad alcune delle maglie più iconiche e rappresentative del Grifone. Autentici pezzi cult nell’immaginario collettivo, come il modello adottato per festeggiare il centenario".

Come e dove acquistare la nuova maglia del Genoa

A pochi minuti dal lancio ufficiale è già possibile acquistare la nuova divisa rossoblu in tutti i Genoa Store e sul canale e-commerce, la società inoltre svela la promzioen per gli abbonati: "Ogni abbonato 24/25 può utilizzare, sulla base delle modalità in vigore, un buono sconto del 50% per l’acquisto della KombatTM Pro, KombatTM Pro donna, KombatTM, Kit supporter (adulto), fruibile soltanto nei negozi ufficiali". Non va infine dimenticato che le maglie sono disponibili anche nei negozi e sullo store online di Robe di Kappa.