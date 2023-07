Nuova avventura per Francesco Flachi

Francesco Flachi è pronto per una nuova avventura. L'ex attaccante della Sampdoria l'anno scorso è stato protagonista sia con un ruolo societario sia in campo con la Praese, in Promozione. Ora sale di categoria e vola in Eccellenza dove sarà fondamentale nella crescita dei giovani del Golfo Paradiso, società che ha appena conquistato la promozione nel massimo campionato dilettantistico ligure.

Questo il comunicato della società: La Società Golfo Paradiso PRCA comunica che Francesco Flachi è il nuovo Responsabile Settore Giovanile.

"Ufficializziamo con orgoglio di aver arricchito l'equipe dirigenziale con l'arrivo di una figura che non ha bisogno di presentazioni, che racchiude in sé competenza ed esperienza ai massimi livelli e crede nel nostro progetto"

La crescita del Settore Giovanile è uno dei principali obiettivi nella riorganizzazione dell'area sportiva della Golfo Paradiso Prca, all'interno della quale Francesco Flachi rappresenta la prospettiva ambiziosa e costruttiva della Società rispetto al percorso di crescita dei ragazzi del Settore Giovanile e della Scuola Calcio.

Flachi ha accettato la sfida con grande entusiasmo, disponibilità e motivazione, ed è già al lavoro per programmare la nuova stagione 2023/2024.

Benvenuto e buon lavoro Francesco!