La Lavagnese fa visita alla capolista Novara

La trasferta più dura del campionato per la Lavagnese arriva l’8 dicembre alle 14,30 nel turno infrasettimanale del girone A di Serie D. I bianconeri sfideranno infatti il Novara che, come da pronostico della vigilia della stagione viaggia in cima alla classifica dopo le iniziali difficoltà, poche a dire il vero. I piemontesi sono la squdara più blasonata del torneo e hanno messo il turbo negli ultimi tempi con tre vittorie e un pari nellle ultime quattro gare.

Lavagnese-Novara, match probitivo per i liguri

Il Novara non è solo primo con 29 punti a più due sul Chieri secondo, ma anche ha il migliore attacco del torneo con 33 reti e ha messo a referto una sola sconfitta in stagione. Insomma una vera e propria squadra fuori categoria che ha anche il capocanonniere del campionato: Vuthaj che ha già messo a segno 17 reti, da solo ha segnato più di dieci squadre del girone.

Sarà lui il pericolo pubblico numero uno per la Lavagnese che con i suoi 15 punti è alle soglie della zona playout con un solo punto in più dall’Asti. Il periodo per i bianconeri non è dei migliori, due le sconfitte di fila con Fossano 4-1 e Derthona 2-1, a cui si aggiunge il pareggio precedente 0-0 con il Pont Donnaz. L’ultima vittoria è quindi quella del 14 novembre con il Saluzzo 2-1. Un ruolino di marcia non esaltante che difficilmente potrà essere invertito mercoledì prossimo.