Novara-Lavagnese 1-0: i bianconeri escono a testa alta dal campo della capolista

A undici metri dall’impresa di fermare la capolista Novara. La Lavagnese perde 1-0 su un campo già difficile di suo, figuriamoci oggi che il prato è imbiancato dalla neve e solo a trenta minuti dal calcio d’inizio quando l’arbiro effettua il sopralluogo e dà l’ok.

La cronaca di Novara-Lavagnese 1-0

La partenza di gara è tutta bianconera con la Lavagnese che va vicina al gol due volte, poi però è costretto a capitolare sotto il colpo di Pereira che chiude il primo tempo sull’1-0. Nella ripresa gli ospiti hanno la più grande delle occasioni, al 65’ l’arbitro fischia un rigore che però Avellino si fa neutralizzare da Desjardins.

Per i liguri è il terzo ko di fila, ma questa volta proprio non si poteva proprio fare di più contro una squadra che ha tutte le carte in regola per prendersi la Promozione.

Il tabellino di Novara-Lavagnese 1-0

NOVARA: 36 Desjardins, 3 Bergamelli (C), 7 Tentoni, 9 Vuthaj, 10 Capano (70′ 28 Vaccari), 14 Vimercati, 20 Benassi (VC), 21 Bortoletti, 23 Pereira (90’+1′ 19 Gonzalez), 24 Laaribi (90’+1′ 31 Strumbo), 32 Paglino

A disposizione: 37 Marruncheddu, 8 Pugliese, 11 Spina, 17 Capone, 29 Muhaxheri, 33 Manti

Allenatore: Marco Marchionni

LAVAGNESE: 1 Calzetta, 2 Sommovigo, 3 Casagrande (80′ 20 Croci), 4 Avellino (C) (90’+1′ 19 D’Arcangelo), 5 Romagnoli, 6 Tissone, 7 Amendola, 8 Romanengo (VC), 9 Oliveri (80′ 14 Crivellaro), 10 Lombardi (90’+1′ 18 Righetti), 11 Rovido (59′ 17 Scarlino)

A disposizione: 12 Boschini, 13 Scorza, 15 Bacigalupo, 16 Bartoli

Allenatore: Gianluca Fasano

Arbitro: Sig. Edoardo Gianquinto di Parma

Assistenti: Sigg. Stefano Cossovich di Varese e Mattia Bettani di Treviglio

Marcatori: 35′ Pereira (N)

Ammonizioni: 23′ Benassi (N), 35′ Romagnoli (L), 35′ Vuthaj (N), 45’+2′ Laaribi (N), 64′ Sommavigo (L), 90’+3′ Strumbo (N)

Calci d’angolo: Novara 8 – Lavagnese 4

Recupero: 2’pt | 4’st

Note: 66′ rigore sbagliato da Avellino (L)