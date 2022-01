Napoli-Sampdoria, probabili formazioni: già pronto 'El General' Rincon

Dopo il brutto passo falso contro il Cagliari è già tempo di tornare in campo per la 21esima giornata di Serie A. Domenica 8 gennaio alle ore 16:30 si gioca Napoli-Sampdoria allo stadio Diego Armando Maradona, già tra i convocati e pronto a debuttare il nuovo acquisto Rincon. 'El General' è arrivato in prestito dal dal Torino.

QUI NAPOLI. Problemi di formazione per Spalletti, complici i contagi da covid dei vari Mario Rui, Osimhen, Lozano, Malcuit e Meret. Out anche Ounas, Koulibaly e Anguissa che sono impegnati in Coppa d'Africa, spiragli per il recupero di Fabian Ruiz, alle prese con un problema muscolare in via di risoluzione. Davanti a Ospina difesa a quattro con Ghoulam, Juan Jesus, Rrahmani e Di Lorenzo, a centrocampo Demme e Lobotka (in vantaggio su Elmas), poi Politano, Zielinski e Insigne a supporto di Mertens in attacco.

QUI SAMPDORIA. Anche D'Aversa è costretto a fare i conti con le assenze. Emergenza in difesa con Colley impegnato in Coppa d'Africa, ma anche Bereszynski e Yoshida infortunati. Davanti ad Audero dovrebbero quindi esserci Dragusin, Ferrari, Chabot e Augello che rientra perché non è più positivo al covid. Per quello che riguarda il centrocampo è out per squalifica Candreva, rientra però Askildsen che con Thorsby, Ekdal dovrebbe comporre il centrocampo, la quarta pedina potrebbe essere il nuovo acquisto Rincon, prelevato dal Torino dopo la partenza di Adrien Silva. L'alternativa è il giovane Yepes. In attacco, infine, soliti tre nomi per due maglie: Gabbiadini e Caputo dovrebbero partire dal primo minuto, Quagliarella pronto a subentrare.

Probabili formazioni Napoli-Sampdoria

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Ghoulam; Demme, Lobotka; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens. All. Spalletti.

Sampdoria (4-4-2): Audero; Dragusin, Ferrari, Chabot, Augello; Askildsen, Ekdal, Rincon, Thorsby; Gabbiadini, Caputo. All. D'Aversa.

Arbitro: Di Bello di Brindisi.

Calcio d'inizio: domenica 9 gennaio 2022, ore 16:30.

Dove vederla: Dazn.