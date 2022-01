Napoli-Sampdoria 1-0, le pagelle: disastro Chabot e Ferrari

Squadra in casa

Vince il Napoli 1-0 grazie al goal di Petagna in mezza rovesciata a un paio di minuti dalla fine del primo tempo. Sampdoria poco pericolosa che cerca di contenere i partenopei e riesce a rimanere in piedi sul quadrato fino alla fine, senza però riuscire a recuperare. Pesano gli errori della difesa in occasione del goal da tre punti, nel complesso dietro balla la formazione di D'Aversa, priva di tre dei suoi quattro titolari con Ferrari, Dragusin e Chabot che fanno rimpiangere Colley, Yoshida e Bereszynski. Poco incisivo anche l'attacco.

