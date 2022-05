Napoli-Genoa, probabili formazioni: le scelte di Blessin

In un campionato fatto di ultime spiagge arriva l'ennesima partita da dentro o fuori per il Grifone. Domenica 15 maggio 2022, alle ore 15, si gioca Napoli-Genoa allo stadio Maradona. Per i ragazzi di Blessin, dopo l'impresa contro la Juventus, conta solo vincere. Aria di contestazione in Campania, nei giorni scorsi è comparso uno striscioni contro il tecnico Spalletti e il presidente De Laurentiis. Ecco le scelte degli allenatori per il match.

QUI NAPOLI. Partenopei già in Champions League, ma con il terzo posto da difendere, sono quattro i punti di vantaggio sulla Juventus. A livello di formazione pochi dubbi in difesa con Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly e Mario Rui davanti a Ospina, a centrocampo Fabian Ruiz e uno tra Zambo Anguissa e Lobotka. In attacco ballottaggi Mertens-Zielinski e Lozano-Politano, sicuri del posto Insigne (ultima partita al Maradona con la maglia del Napoli) e Osimhen.

QUI GENOA. Sirigu a difendere i pali, poi linea a quattro con Hefti, Ostigard, capitan Criscito e uno tra Bani e Vasquez. Problemi fisici per Sturaro, la diga di centrocampo dovrebbe essere composta da Badelj e Galdames, davanti invece Amiri e Portanova con uno tra Melegoni ed Ekuban, punta centrale più Destro che Yeboah, ma il ballottaggio si rinnova.

Napoli-Genoa, probabili formazioni

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Zambo Anguissa, Fabian Ruiz; Lozano, Mertens, Insigne; Osimhen. All. Spalletti.

Genoa (4-2-3-1): Sirigu; Hefti, Ostigard, Bani, Criscito; Galdames, Badelj; Melegoni, Amiri, Portanova; Destro. All. Blessin.

Arbitro: Fabbri di Ravenna.

Calcio d'inizio: domenica 15 maggio, ore 15:00.

Dove vederla: Dazn.