Sampdoria in lutto: addio a Trevor Francis

Tifosi della Sampdoria, e appassionati di calcio, in lutto. All'età di 69 anni è morto Trevor Francis. "Stamattina ha avuto un infarto nel suo appartamento in Spagna. A nome della famiglia, questo è stato un enorme shock per tutti. Siamo tutti molto turbati. Era un calciatore leggendario ma era anche una persona estremamente gentile" questo il virgolettato riportato dal quotidiano inglese 'Mirror'.

Nato il 19 aprile 1954 a Plymouth, Trevor Francis ha vestito la maglia blucerchiata tra il 1982 e il 1986 con uno score di 104 presenze e 30 goal (67 presenze e 17 reti in Serie A, il resto in Coppa Italia e Coppa delle Coppe). Nella stagione 1984/85 con 9 reti fu il capocannoniere della Coppa Italia, la prima delle quattro vinte dalla Sampdoria, primo e finora unico inglese a ottenere questo prestigioso titolo individuale. La sua esperienza fu però costellata da continui infortuni che ne pregiudicarono il rendimento.

Prima di arrivare in Italia vestì le maglie di Birmingham, Detroit Express, Nottingham Forest e Manchester City vincendo due coppe dei campioni e una supercoppa europea. Dopo la parentesi bluerchiata chiuse la carriera tra Atalanta, Rangers, Qpr e Sheffield Wed vincendo ancora due coppe di lega, una inglese e una scozzese. In carriera vanta anche 52 presenze e 12 goal con la maglia dell'Inghilterra.