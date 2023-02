Monza-Sampdoria, probabili formazioni: le scelte di Palladino e Stankovic

Altra settimana difficile per la Sampdoria con l'ennesima assemblea degli azionisti andata deserta, la manifestazione dei tifosi sotto la sede della Erg per contestare l'ex presidente Edoardo Garrone e la scadenza del 16 febbraio che si avvicina sempre di più. Entro quella data dovranno essere saldate e pendenze economiche, tra cui gli ultimi tre mesi degli stipendi. In caso contrario scatterebbe una penalizzazione. In questo clima così caldo la squadra, alle prese con una classifica altrettanto drammatica, si prepara intanto al prossimo appuntamento in campo: lunedì 6 febbraio alle 20:45 si gioca Monza-Sampdoria, ecco le probabili scelte di Palladino e Stankovic.

Monza-Sampdoria, le scelte di Palladino

Di Gregorio in porta e difesa a tre per l'ex Genoa Palladino che oggi allena il Monza. Marlon, Marì e Izzo dovrebbero essere i prescelti mentre a centrocampo spazio a Rovella e Pessina con Carlos Augusto e Birindelli sugli esterni. In attacco l'ex Caprari con uno tra Petagna e Dany Mota, alle loro spalle Ciurria.

Monza-Sampdoria, le scelte di Stankovic

Dubbio Djuric, alle prese con alcuni problemi fisici, nello stesso ruolo è out anche Sabiri. Senza il serbo potrebbe toccare al nuovo acquisto Cuisance, ma la speranza è che possa recuperare entro lunedì sera. Per il resto Audero in porta, difesa classica a tre con Amione, Nuytinck e subito Gunter. Pochi dubbi a centrocampo dove Winks ha ormai preso in mano le chiavi del gioco, al suo fianco Rincon a fare legna e poi Augello e Leris sugli esterni. In attacco, oltre al trequartista di cui abbiamo già parlato, la coppia formata da Gabbiadini e Lammers.

Monza-Sampdoria, le probabili formazioni

Monza (3-4-2-1): Di Gregorio; Marlon, Marì, Izzo; Birindelli, Pessina, Rovella, Carlos Augusto; Ciurria, Caprari; Petagna. All. Palladino.

Sampdoria (3-4-1-2): Audero; Amione, Gunter, Nuytinck; Leris, Winks, Rincon, Augello; Djuricic; Lammers, Gabbiadini. All. Stankovic.

Arbitro: Chiffi di Padova

Calcio d'inizio: lunedì 6 febbraio 2023, ore 20:45

Dove vedere Monza-Sampdoria in diretta TV e streaming. Dazn e Sky.