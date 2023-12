Monza-Genoa, probabili formazioni: le scelte di Palladino e Gilardino

Dopo la sconfitta in Coppa Italia e il pareggio casalingo con l'Empoli, il Genoa torna in campo a Monza per cercare il ritorno alla vittoria dopo tre gare senza successi. Gilardino recupera buona parte degli infortunati e spera di invertire la rotta in trasferta dove il Grifone ha perso tutte le ultime quattro partite contro Lazio, Frosinone, Caglari e Atalanta e in totale ha vinto una sola volta da inizio stagione a oggi.

Monza-Genoa, le scelte di Palladino

Pochi dubbi per Palladino che non potrà contare sullo squalificato Papu Gomez e sull'infortunato Izzo, ex di turno, che verrà sostituto in difesa da D'Ambrosio. Per il resto scelte già fatte a centrocampo con Pessina e Gagliardini centrali e sugli esterni Ciurria e Kyriakopoulos. In attacco torna Colombo, riferimento centrale di un tridente stretto in cui Colpani è sicuramente l'uomo da tenere maggiormente d'occhio, vicino a lui probabile il rilancio di Dany Mota, anche perché Vignato non è al meglio.

Monza-Genoa, le scelte di Gilardino

Buone notizie per Gilardino che recupera Gudmundsson e con ogni probabilità sarà lui ad accompagnare dall'inizio Retegui, con Messias pronto a entrare nella ripresa. A centrocampo mancheranno Malinovskyi per squalifica e Strootman per infortunio, probabile che tocchi a Thorsby completare la mediana con Badelj e Frendurp. A sinistra potrebbe essere scelto Haps con Vasquez che dovrebbe tornare in difesa al fianco di Dragusin e De Winter, per Bani possibile la convocazione e il posto in panchina dopo i recenti problemi fisici.

Monza-Genoa, le probabili formazioni

Monza (3-4-1-2) Di Gregorio, D'Ambrosio, Caldirola, Pablo Marì; Kyriakopoulos, Gagliardini, Pessina, Ciurria; Colpani; Dany Mota, Colombo

Genoa (3-5-2) Martinez, Dragusin, De Winter, Dragusin; Sabelli, Thorsby, Badelj, Frendrup, Haps; Gudmundsson, Retegui

Monza-Genoa in diretta tv e streaming

La sfida tra Monza e Genoa di domenica alle 15 sarà trasmessa da Dazn in diretta streaming sulla App e sul sito ufficiale della piattaforma, in tv invece sarà attiva anche la trasmissione su Zona Dazn al canale 214 di Sky. La telecronaca sarà di Edoardo Testoni con il commento tecnico di Emanuele Giaccherini.