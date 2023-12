Monza-Genoa, in cinque out tra infortuni e squalifiche

Vincere e rilanciarsi dopo un periodo non troppo brillante, Monza e Genoa hanno lo stesso obiettivo per la gara di domenica alle 15. Palladino e Gilardino si affrontano per ritrovare la vittoria che manca ad entrambi da tre gare con i brianzoli sconfitti dalla Juventus nell'ultima giornata dopo i due pareggi con Cagliari e Torino, e i liguri battuti dalla Lazio in Coppa Italia e reduci dal pari e dal ko in campionato con Empoli e Frosinone.

Monza-Genoa, il punto su infortuni e squalificati

Il Genoa può sorridere in vista della sfida in Brianza, Gilardino ritrova Gudmundsson e probabilmente anche Bani, entrambi saranno arruolabili anche se probabilmente solo per la panchina. Buone notizie anche da Messias e Retegui che stanno ritrovando il ritmo partita dopo i lunghi stop e dovrebbero essere proprio loro gli attaccanti titolari della prossima sfida.

Il Grifone però non sarà al completo contro il Monza, Malinovskyi sarà squalificato ed un'assenza pesante perché l'ucraino è reduce da due gol nelle ultime due gare, senza contare che in mediana mancherà anche l'infortunato Strootman. Vicino a Badelj e Frendrup sarà quindi ballottaggio tra Kutlu e Thorsby.

Infortuni e squalifiche colpiscono anche Palladino che non potrà contare sul lungodegente Caprari e anche su Izzo, ex della sfida, ko per un problema al piede e ancora non pronto a tornare sul rettangolo verde. Non ci sarà il Papu Gomez che non potrà scendere in campo fino all'ottobre del 2025 causa doping. Pronto al rientro invece Vignato che però non è al meglio e dovrebbe andare solo in panchina. Infine da evitare per entrambe le squadre il pericolo giallo, sono infatti diffidati Pablo Marì e De Winter.