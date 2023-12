Monza-Genoa 1-0, un'altra maledetta trasferta per il Grifone

Il Genoa perde in casa del Monza colpito a dieci minuti dalla fine dal destro incrociato di Dany Mota. Continua la maledizione delle trasferte per il Grifone che perde la quinta gara di fila lontano da Marassi, compresa quella di Coppa Italia con la Lazio, e questa volta recrimina per due errori sotto porta di Retegui e Dragusin che potevano cambiare e non poco la gara. Per fortuna la classifica non cambia, il Grifone resta quattro punti sopra la zona retrocessione.

Monza-Genoa 1-0, la cronaca

Gilardino vara il Grifone d'attacco con Messias e Gudmundsson, completamente recuperato, alle spalle di Retegui. Per il resto dentro tutti i titolarissimi con un solo cambio in difesa, Bani non ce la fa come da previsioni, nel cuore della retroguardia c'è De Winter con Vasquez e Dragusin suoi fidi scudieri. La partenza di gara è di lotta, contrasti e pochissimi spazi, la pressione di entrambe le squadre è costante e così non ci sono occasioni da segnalare fino al 10' quando Carboni scappa in area di rigore e mette in mezzo per Colombo che però non arriva alla deviazione. Quattro minuti dopo prima incursione rossoblu con Gudmundsson che pesca Frendrup in area ma la conclusione è sballata. Lo spettacolo latita, il Monza sembra più intraprendente ed è il giovane Carboni, scuola Inter a cercare la giocata con maggiore insistenza, senza però trovare mai il pertugio giusto. Non c'è nulla da annotare fino al 35' quando arriva il primo cartellino giallo per Vasquez che stende Ciurria al limite, la punizione viene calciata sulla barriera da Colpani.

La ripresa parte senza cambi e con lo stesso copione, il Monza prova a fare la gara, il Genoa controlla senza troppe difficoltà ma senza nemmeno rendersi pericoloso. Al 52' occasione potenziale per il Grifone, Sabelli mette in mezzo per Badelj che nel momento di spingere in rete viene anticipato da Pessina. Al 60' la più grande occasione del match per il Genoa: Sabelli di destro effettua un tiro cross che trova Retegui a pochi passi dalla porta ma l'attaccante spara alto. Il Grifone prende coraggio e stringe gli avversari nella propria metà campo per più di un quarto d'ora, ma Di Gregorio resta inoperoso, così come Martinez che praticamente non deve nemmeno sporcarsi i guantoni. A dieci minuti dalla fine Gilardino si gioca ancora una volta la giovanissima carta Fini al posto di uno stanchissimo Messias. All' 82' arriva la doccia fredda, Colpani scappa a destra e mette in mezzo per Dany Mota che tutto solo incrocia il destro che vale l'1-0 finale. Passa un minuto e Dragusin si incunea in area di rigore ma quando arriva davanti a Di Gregoria calcia sull'esterno della rete, seconda grande occasione sciupata dal Genoa che perde ancora in trasferta.

Monza-Genoa 1-0, il tabellino

Marcatori: 83' Mota

Monza (3-4-2-1): Di Gregorio 6; D'Ambrosio 6, Carboni 6,5, Caldirola 6,5; Ciurria 5,5 (72' Machin), Pessina 6,5, Giagliardini 6 (72' Akpa Akpro), Kyriakopoulos 6; V. Carboni 6,5 (55' Mota 7), Colpani 6 (87' Donati); Colombo 5,5 (55' Maric 6)

Genoa (3-4-2-1): Martinez 6; Dragusin 5,5, De Winter 6, Vasquez 6; Sabelli 6,5, Badelj 6, Frendrup 5,5, Haps 6,5 (78' Hefti s,v); Gudmunsson 6,5, Messias 6 (78' Fini s.v.); Retegui 5

Arbitro: Collu di Cagliari

Note: ammoniti: Vasquez, Kyriakopoulos