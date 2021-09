Montevarchi-Entella, probabili formazioni: Volpe lascia in panchina i nuovi

Oggi alle 17,30 l’Entella sfida il Montevarchi in trasferta per la seconda giornata del campionato di Serie C, le probabili formazioni.

Dopo l’esordio vincente contro ile il successo in Coppa Italia con il Fiorenzuola, l’torna in campo per sfidare la neopromossa. Prima trasferta dell’anno per i ragazzi di Volpe che vogliono continuare a vincere per restare ai piani alti della classifica fin dal principio della stagione.

Il mister dei chiavaresi è pronto a confermare buona parte della squadra che ha vinto all’esordio, il modulo sarà sempre il 4-3-1-2 con Paroni, grande protagonista al Comunale alla prima, a difendere i pali. In difesa ci saranno Pellizzer e Coppolaro, solo panchina per il nuovo acquisto Matias Silvestre. L’argentino è arrivato solo in settimana, ha pochi allenamenti nelle gambe e quindi non può essere al meglio.

Niente esordio dal primo minuto anche per l’altra faccia nuova Karic. A centrocampo infatti giocheranno Dessena, Paolucci e Rada che è in ballotaggio con Cicconi. L’attacco punterà ancora una volta forte sulle invenzioni di Schenetti, già in gol contro il Teramo. Nella coppia offensiva il dubbio della vigilia è tra Morosini e Lescano con il primo in leggero vantaggio al momento.

Dall’altra parte dela barricata ci sarà un Montevarchi che da neopromossa punterà tutto sull’entusiasmo per provare a fermare la corazzata del presidente Gozzi con Malotti che recupera Jallow in attacco. Tutto pronto quindi per la sfida che si gocherà a Pontedera perché nello stadio dei padroni di casa devono ancora essere ultimati i lavori di restyling. Di seguito lo schema con la probabil formazioni del match.

Montevarchi-Entella: le probabili formazioni

Montevarchi (3-4-1-2) Giusti, Martinelli, Tozzuolo, Bassano; Lischi, Martorelli, Mercati, Casiello: Barranca; Jallow, Gambale. All. Maletti

Entella (4-3-1-2) Paroni, Di Cosmo, Coppolaro, Pellizer, Barlocco; Dessena, Paolucci, Rada; Schenetti: Morosini, Magrassi. All. Volpe