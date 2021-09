Montevarchi-Entella 3-1: Virtus sorpresa dalla neopromossa rossoblu

Il vice allenatore Massimiliano Bongiorni lo aveva detto alla vigilia: “Questa è una sfida che nasconde tante insidie, loro hanno entusiasmo e partiranno forte”. E così è stato, anzi è andato peggio di quanto ci si potesse aspettare. L’Entella cade fragorosamente nella seconda giornata del Gruppo B di Serie C contro la neopromossa Montevarchi, finisce 3-1 una gara in cui i liguri sono rimasti per lunghi tratti in balia dell’avversario.

L’inizio di gara è tutto di marca rossoblu come da pronostico dalla vigilia e i chiavaresi vengono subiti colpiti. Al 4’ infatti arriva la rete di Jallow, alla prima partita stagonale, e subito in gol su assist di Barranca. La reazione degli ospiti non è veemente come ci si potrebbe aspettare e così i toscani volano sul 2-0 grazie al colpo da ko di Gambale al 40’.

La strada è in salita e la montagna diventa impossibile da scalare quando al 70’ Tozzuolo fa tris e manda in orbita la neopromossa che nella prima giornata aveva perso contro la Reggiana 2-0. L’Entella ha giusto il tempo per riorganizzarsi e segnare il gol della bandiera con Schenetti su rigore. Magra consolazione per il numero dieci che è al secondo centro in due gare di campionato.

Dopo i successi con Fiorenzuola in Coppa Italia e Teramo in campionato, la Virtus Entella trova la prima sconfitta stagionale. L’occasione per rialzarsi sarà domenica prossima alle 17,30 al Comunale di Chiavari contro la Lucchese.

Il tabellino della gara

Montervarchi-Entella 3-1 (4’ Jallow, 40’ Gambale, 70’ Tozzuolo, 79’ Schenetti rig.)

Montervarchi (3-4-1-2) Rinaldi, Achy, Martinelli, Tozzuolo; Mercati, Amatucci, Gambale (80’ Cassiale), Lischi; Barranca (86’ Lunghi); Jallow, Bassano.

A disposizione: Ciabattini, Giusti, Intinacelli, Martorelli, Mignani, Mionic, Senzamici.

Entella (4-3-1-2) Barlocco, Di Cosmo, Coppolaro, Pellizzer, Barlocco; Dessena, Paolucci (64’ Meazzi), Cicconi (46’ Rada); Schenetti; Morosini, Magrassi.

A disposizione: Capello, Cleur, Karic, Lescano, Lipani, Macca, Merkaj, Pavic, Siaulys, Silvestre

Espulsi: 78’ Martinelli

Ammoniti: 8’ Bassano (M), 59’ Di Cosmo (E), 90’ Tozzuolo (M), 93’ Martorelli (M).