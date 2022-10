Montevarchi-Entella 1-2, Volpe: "Contenti ma il cammino è ancora lungo"

L'Entella vince ancora e avvicina la testa della classifica in Serie C, girone B. Dopo i successi con Fermana e Olbia, oggi a cadere sotto i colpi di Merkaj e Faggioli è il Montevarchi, un successo che è piaciuto e non poco al tecnico Gennaro Volpe: “Questo è il campionato di Serie C, c’è da lottare e soffrire in tutti i campi e in tutte le partite. Oggi voglio fare i complimenti a tutti i ragazzi, a chi a giocato e a chi è entrato, questa è la vittoria del gruppo. Nel riscaldamento abbiamo perso Chiosa, è entrato Parodi e si è fatto trovare non pronto ma prontissimo. Questa è la dimostrazione che siamo un gruppo che lavora bene, tutti sono sul pezzo, questa è la strada che dobbiamo battere”.

Montevarchi-Entella 1-2, le parole di Volpe

Il tecnico anlizza la gara: "“Abbiamo avuto un ottimo approccio, uno dei migliori in questo inizio di stagione, nei primi 20 minuti siamo stati devastanti, peccato non aver raddoppiato. Purtroppo abbiamo subito nuovamente gol su palla inattiva, ci dobbiamo lavorare. Abbiamo avuto qualche minuto di smarrimento dopo il pari, ma poi ci siamo ricompattati. Nel secondo tempo siamo stati bravi a colpire al momento giusto”.

Non c'è però tempo di fermarsi, domenica si torna in campo “Ora dobbiamo ricaricare le batterie, domenica ci aspetta un’altra partita importante, vogliamo farci trovare pronti. Siamo contenti di questa vittoria ma il nostro cammino è ancora molto lungo” conclude Volpe.