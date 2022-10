L'Entella non si ferma più, battuto anche il Montevarchi

L'Entella è tornata. Dopo i successi con la Fermana e l'Olbia la squadra di Volpe batte 2-1 il Montevarchi e vola al quarto posto in classifica a solo un punto dalla coppia Fiorenzuola-Reggiana, in attesa dei risultati di questa sera.

Montevarchi-Entella 1-2, la cronaca

Volpe cambia alcune pedine rispetto alla gara di domenica scorsa, Parodi si sposta al centro della difesa vicino a Reali e Corbari gioca in mezzo al campo al posto di Tascone. Pronti, via e l'Entella è subito avanti con Silvio Merkaj che a tu per tu con il portiere non sbaglia quando il cronometro segna appena tre minuti, per la punta è il seconodo gol di fila dopo quello con l'Olbia.

La partenza sprint non taglia però le gambe del padroni di casa che dopo aver rischiato di subire il raddoppio da Tenkorang pareggiano. E' il 26' e i chiavaresi capitolano ancora sugli sviluppi di una palla inattiva con Italeng che di testa su cross da calcio d'angolo stacca più in alto di tuti e batte De Lucia. Gli ospiti vacillano e per poco non vengono puniti ancora dall'autore del gol ma vanno al riposo sull'1-1.

Nella ripresa la gara cambia al 68' con Jallow che si prende due gialli nel giro di dieci minuti e viene espulso. E'il momento di accelerare per l'Entella che al 76' segna il 2-1 su rigore fischiato per fallo su Tenkorang. Sul dischetto si presenta Faggioli, appena entrato al posto di Zamparo, e realizza la rete che vale i tre punti e un gran salto in classifica. L'obiettivo promozione è di nuovo alla portata per la squadra di Volpe che sembra aver definitivamente superato il periodo buio con quattro gare senza successi e lo scivolamento addirittura fuori dalla zona playoff.