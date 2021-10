Ligorna, Monteforte non si fida della Lavagnese: "Sarà una sfida difficilissima"

Il Ligorna, terzo in classifica in Serie D, affronta domani nel turno infrasettimanale la Lavagnese ultima della classe.

Domani primo derby ligure di Serie D per il Ligorna di Mister Monteforte, impegnato in casa contro la Lavagnese di Mister Fasano. Biancoblù reduci da due vittorie e una sconfitta nelle prime tre giornate, bianconeri da tre partite in cui hanno raccolto sì zero punti, dimostrando però di essere avversaria ostica e pericolosa. Fischio d’inizio previsto per domani alle 15:00.

Mister Monteforte torna su Gozzano-Ligorna

Questo il commento di Mister Monteforte sulla sfida di tre giorni fa contro il Gozzano: “Ci siamo resi protagonisti di una prestazione positiva. L’ho detto ai ragazzi, abbiamo fatto un passetto in avanti in personalità e in qualità di gioco. Nelle prime due non avevamo ancora fatto vedere ciò che abbiamo mostrato nel weekend, nel quale somigliavamo a ciò che vogliamo essere. Una partita fatta bene, con controllo della palla per tanto tempo. Peccato non aver fatto ciò che poi definisce la partita, ovvero il goal, che ovviamente avrebbe spostato gli equilibri. L’avversario è di grande livello e ci ha messo in difficoltà. Ci portiamo dietro la convinzione di aver fatto bene contro una squadra forte”.

Il commento del tecnico per Ligorna-Lavagnese

Sulla sfida di domani il tecnico dei genovesi non ha dubbi: “La Lavagnese ha fatto le due partite in casa molto bene. Potevano tranquillamente avere quattro punti tra Varese e Bra. Squadra che purtroppo dobbiamo incontrare in questo momento, con loro che avranno la voglia di riscattarsi da una partita molto sfortunata. Siamo consapevoli della loro forza. C’è un allenatore che stimo come Fasano: lo conosco, ci siamo incontrati l’anno scorso. Grande compattezza la loro, con grande voglia di riscatto. Dobbiamo essere consapevoli che sarà una partita difficilissima”.