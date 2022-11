Mondiali di calcio della polizia di Stato, c'è anche la Liguria

La nazionale di calcio non partecipa ai mondiali di calcio, ma una squadra ligure sarà si presenta ai nastri di partenza di un torneo di categoria a livello globale. L'International Police Association (Ipa), associazione di polizia di tutto il mondo, dopo due anni in cui non si è potuto giocare, organizza la 38esima edizione del torneo mondiale di calcio delle polizia di tutto il mondo, quest'anno dedicato alla pace, che si svolgerà dal 21 al 25 novembre 2022 in Olanda, nelle città di Eibergen, Groenlo e Zievwent.

Al torneo, organizzato da Ipa Olanda, parteciperanno circa 100 squadre femminili e 250 squadre maschili, composte da poliziotti e iscritti Ipa provenienti da tutto il mondo. L'Ipa Liguria, come negli anni passati, parteciperà con una squadra composta da poliziotti di Genova (a proprie spese e in ferie) e da iscritti Ipa Liguria, simpatizzanti della polizia di Stato, che cercheranno di alzare il trofeo in uno spirito di pace e amicizia.

La squadra genovese, sponsorizzata dal ristornate Sins di Arenzano, quest'anno si avvale della collaborazione della società Genova Calcio con il suo storico presidente l'ispettore superiore in quiescenza Marco Vacca, che ha voluto contribuire alla trasferta fornendo alla squadra l'abbigliamento di rappresentanza. Marco, con il suo entusiasmo, è riuscito a portare negli anni '90 la squadra dalla terza categoria sino all'eccellenza (all'epoca la squadra si chiamava Polis Genova 1993), riuscendo anche a vincere ben 9 tornei interforze.

Attualmente Marco è sempre il presidente e, insieme ad altri appartenenti alla polizia di Stato, gestisce il centro sportivo Polis con la scuola calcio per i più giovani.

Rosa dell'Ipa Liguria - Polizia Genova

Allenatore/giocatore Massimiliano Battaglia Ufficio Tecnico Logistico

Mario Farinelli Ufficio Tecnico Logistico

Marco Serafini Comm. Centro in quiescenza

Massimiliano Ferrari Comm. Centro in quiescenza

Paolo Fumagalli Polfer

Gianluca Calandra Pas

Marco Venturini (Capitano) Pas

Marcello Mazzarello Pas

Marco Passadore Pas

Raffaele Petulà Pas

Davide Nacli Scientifica

Vincenzo Garvani Uff di Gabinetto Urp

Iscritti Ipa Liguria, simpatizzanti della polizia di Stato

Giuseppe Venturi - Franco Trivellato- Davide Capone - Ivan Brandoli - Gabriele Piazza.