Grosso illude il Molassana, vittoria in rimonta per il Rapallo

Alla fine come da pronostcio vince il Rapallo Rivarolese che sale al seconda posto in classifica insieme alla Fezzanese e solo un punto dietro al Baiardo capolista. I ruentini vincono in casa del Molassana per 2-1 con i genovesi che, dopo la vittoria del Cadimare contro il Busalla, scendono all’ultimo posto in compagnia della Sestrese, sconfitta 4-2 proprio dalla nuova regina del girone B di Ecellenza.

La sfida di oggi vede il Molassana partire molto meglio degli avversari e volare in vantaggio 1-0 grazie a Grosso dopo appena sessanta secondi. La prima frazione parte quindi con il botto, e il Rapallo fatica a trovare le contromisure, ci prova Chiarabini su punizione ma senza fortuna, poi sono Michelotti e Paterno a non trovare la mira giusta.

Nella ripresa la prima emozione è ancora di marca rossoblu con Patini che di testa non trova il raddoppio di un soffio. Gli ospiti però non ci stanno e si riversano in attacco, al 66’ l’arbitro annulla un gol per fallo sull’estremo difensore del Molassana, ma nel finale la seconda della classe riesce a ribaltare la gara. All’82 Paterno di testa pareggia i conti e a un minuto dalla fine del tempo regolamentare è Zunino su sponda del neoacquisto Brusacà, arrivato a inizio gennaio dal Ligorna, a regalare tre punti molto importanti ai suoi.