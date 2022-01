Molassana-Fezzanese 0-4: tutto facile per la capolista

Non si ferma più la Fezzanese che dopo aver alzato al cielo la Coppa Italia mercoledì scorso, segna quattro reti al Molassana e resta in testa alla classifica con 31 punti. Tutto facile oggi per i verdi nel match che li ha visti opposti al Molassana, penultimo in Eccellenza nel girone B, e spazzato via da una squadra che sembra davvero imbattibile in questo momento.

Molassana-Fezzanese 0-4: la cronaca del match

Il monologo della capolista inizia fin dalle prime battute con Baudi che sfiora il gol su punizione, poi ci prova Smecca, e al 30’ il solito bomber Baudi riesce a portare in vantaggio i suoi. Il gol dell’attaccante è un gioiello di tecnica e astuzia, un colpo da biliardo sul primo palo che non lascia scampo al portiere avversario. La Fezzanese però non abbassa i ritmi e così va sul 2-0 con un altro gran gol, questa volta di Smecca, bravo a trovare l’angolo giusto con un tiro dalla distanza.

Nella ripresa si vede anche il Molassana con una grossa occasione al 63’, Farina in scivolata a pochi passi dalla porta spedisce alto. E’un sussulto che non cambia la gara, i primi della classe infatti nel finale trovano il modo per rendere ancora più ampio il successo, al 90' con il gol di Lorenzini, al 93’ quando tocca invece ad Andrei partecipare alla festa.