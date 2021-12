Molassana, arriva dall'Athletic Albaro il rinforzo in attacco

Il Molassana, penultimo in classifica in Eccellenza, Girone B, con dieci punti prova la rincorsa salvezza con un nuovo acquisto. I rossoazzurri devono recuperare undici punti per uscire dalla zona playout, impresa non facile da realizzare. Ci proveranno con un attaccante in più che arriva direttamente dall'Atheltic Albaro, curiosamente la squadra che nell'ultimo turno ha inflitto una pesante sconfitta 3-1 proprio al Molassana.

L'annuncio del colpo di mercatoo arriva direttamente da una nota del club: "Il Molassana Boero dà il benvenuto a Alessandro Bondi, attaccante classe 1997, che sposa la causa rossazzurra dopo una prima metà di stagione nell’Athletic Club Albaro. Si tratta quindi della seconda esperienza per Bondi nel campionato di Eccellenza, dopo le giovanili nella Sampdoria e le apparizioni in Serie D con le maglie di Sestri Levante, Ciserano, Oltrepò Voghera e Vogherese.

“Un giocatore con esperienze importanti in categorie superiori” commenta il direttore sportivo Paolo Migliardo “Siamo sicuri che potrà rinforzare ulteriormente il nostro reparto offensivo”.