Il Molassana retrocede dopo il ko con il Baiardo

Il prossimo anno il Molassana giocherà in Promozione. I genovesi perdono 3-0 oggi contro il Baiardo, secondo in classifica, e chiudono il girone B di Eccellenza all’ultimo posto (11 punti) con una giornata ancora da disputare. A condannare la squadra non è solo il ko di oggi ma anche il contemporaneo successo del Cadimare sulla Sestrese per 1-0, entrambe con questo risultato si giocheranno i playout.

La sfida tra Molassana e Baiardo non ha grande storia. Al 12’ infatti Battaglia porta già in vantaggo gli ospiti, la risposta dell’ultima in classifica arriva con Grosso e Menini, ma entrambi non trovano la porta e quindi si resta sullo 0-1 fino al duplice fischio dell’arbitro.

Nel secondo tempo la grande occasione per il Molassana arriva al 57’ con Siri che calcia fuori a porta vuota, è quasi un segno del destino perché il Baiardo trova poco dopo le due reti che valgono il successo. Al 75’ segna Ungaro, un quarto d’ora dopo è Peirotti a calare il trsis e a chiudere l’avventura in Eccellenza del Molassana. Il Baiardo invece resta secondo, non può più arrivare primo, ma nell’ultima giornata di campionato rischia di venire sorpassato dal Rapallo che sfida il Cadimare mentre i genovesi osserveranno il turno di riposo.