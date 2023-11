Modena-Sampdoria, probabili formazioni: Pirlo cerca continuità

A caccia di continuità. Modena-Sampdoria è un match fondamentale per la formazione di Pirlo. La vittoria contro il Palermo ha fornito risposte importanti anche sul piano del gioco e del carattere messo in campo, ma i blucerchiati devono ora dimostrare che non si è trattato di un episodio. È comunque il secondo successo nelle ultime tre partite di campionato dopo quello contro il Cosenza, nel mezzo la sconfitta con polemiche contro il Sudtirol e il disastro di Coppa Italia contro la Salernitana. Allo stadio Braglia si gioca sabato 11 novembre 2023 alle ore 16:15, le scelte di Pirlo e Bianco e le probabili formazioni del match.

Modena-Sampdoria, le scelte di Pirlo

Recuperati Barreca e Delle Monache, in dubbio Girelli, sempre out Pedrola, Murru, Benedetti e Ferrari, squalificato Verre. Confermato in porta Stankovic, in difesa è tornato disponibile Stojanovic, ma Pirlo dovrebbe confermare in blocco Depaoli, Ghilardi, Facundo Gonzalez e Giordano dopo la buona prestazione contro il Palermo. A centrocampo Kasami e Ronaldo Vieira cercheranno di replicare la grande prova della scorsa settimana, con Yepes in cabina di regia. Al posto di Verre potrebbe esserci Askildsen sulla trequarti, ma si candida anche Delle Monache. Confermato, infine, il tandem offensivo con Borini ed Esposito.

Modena-Sampdoria, le scelte di Bianco

Ottimo campionato finora per il Modena. I Canarini arrivano da tre vittorie consecutive contro Brescia (1-0), Ternana (2-1) e Catanzaro (2-1) e sono saliti fino al quarto posto in classifica con 22 punti, due in meno della zona promozione e sette rispetto al Parma capolista. Ancora out gli infortunati Gagno, Cauz, Gerli, Strizzolo, Gargiulo e Falcinelli, tutti assenti già nell'ultima giornata. Confermato Seculin in porta, difesa probabilmente a quattro con Oukhadda, Riccio, Zaro e Ponsi. A centrocampo Palumbo, Magnino e uno tra Duca e Guiebre, in attacco doppio trequartista con Tremolada e Bohzanaj a supporto di Manconi.

Modena-Sampdoria, le probabili formazioni

Modena (4-3-2-1): Seculin; Oukhadda, Riccio, Zaro, Ponsi; Magnino, Palumbo, Guiebre; Bohzanaj, Tremolada; Manconi. All. Bianco.

Sampdoria (4-3-1-2): Stankovic; Depaoli, Ghilardi, Gonzalez, Giordano; Kasami, Yepes, Vieira; Askildsen; Borini, Esposito. All. Pirlo.

Arbitro: Ayroldi di Molfetta.

Calcio d'inizio: sabato 11 novembre 2023, ore 16:15.

Dove vedere Modena-Sampdoria in diretta TV e streaming: Dazn, Now, Sky Go.