Modena-Sampdoria 0-2: Esposito e Kasami firmano il blitz

Colpaccio blucerchiato allo stadio Braglia di Modena. La formazione di Pirlo replica la prestazione casalinga contro il Palermo e forse cresce ancora sul piano del gioco. I goal di Esposito e Kasami regalano il secondo successo consecutivo, fondamentale per abbandonare la zona playout e guardare con maggiore ottimismo al futuro. Gara praticamente perfetta in ogni reparto, con poche occasioni concesse agli avversari, pressing alto, trame e idee. Ora sarà fondamentale proseguire sul percorso tracciato per mettere definitivamente in sicurezza la classifica.

Modena-Sampdoria 0-2, la cronaca

Partita spigolosa in avvio e con poche occasioni da rete, attaccano molto alti i blucerchiati che mettono in difficoltà le ripartenze dal basso del Modena. Al 28' scippo di Esposito sulla corsia sinistra, ma suggerimento fuori misura per De Luca. I Canarini un minuto dopo ci provano con Palumbo, ma l'uscita bassa di Stankovic è perfetta: La gara si sblocca al 31' con un altro pallone rubato, questa volta da Yepes a centrocampo, poi lancio per De Luca che lavora il pallone e lo mette in orizzontale per Esposito: a tu per tu l'ex Bari supera Gagno con un pallonetto morbido, complice la deviazione di Oukhadda che tenta la chiusura disperata. Blucerchiati sulle ali dell'entusiasmo che al 35' vanno vicinissimi al raddoppio con un missile terra-aria di Kasami che sfiora l'incrocio, esce invece il Modena negli ultimissimi minuti prima dell'intervallo. Tentativo di assedio sterile con Ghilardi che chiude bene due volte, nel primo caso rischiando il rigore in area.

Nella ripresa Canarini subito pericolosi con Bonfanti, sfondamento per vie centrali e grande risposta di Stankovic in calcio d'angolo. Modena che prova a spingere ma va a sbattere contro una solida Sampdoria che, al 62', raddoppia con un sinistro chirurgico di Kasami dal limite dell'area. Controlla bene la formazione di Pirlo che fa pressing alto e gestisce il risultato, al 77' il neo-entrato Abiuso lascia i suoi in dieci uomini per un doppio giallo in una manciata di secondi per fallo al limite e successive proteste. Punizione poi battuta da Esposito e miracolo di Gagno che, con l'aiuto della traversa, evita il terzo goal. Finale in gestione totale, cinque minuti di recupero e triplice fischio che fa scatenare la gioia dei tantissimi tifosi in trasferta.

Modena-Sampdoria 0-2, video goal e highlights

In attesa del video ufficiale.

Modena-Sampdoria 0-2, il tabellino

Reti: 32' Esposito, 62' Kasami

Modena (4-3-2-1): Gagno 6.5; Ponsi 5.5, Zaro 5.5, Riccio 5.5, Oukhadda 5.5 (71' Battistella 6); Palumbo 6, Magnino (71' Guiebre 5.5), Duca 5.5 (56' Bozhanaj 5.5); Manconi 5.5, Tremolada 6 (80' Falcinelli); Bonfanti 5.5 (56' Abiuso 4). All. Bianchi.

Sampdoria (4-3-3): Stankovic 7, Depaoli 6.5, Ghilardi 7, Gonzalez 7, Giordano 6.5 (91' Barreca sv), Kasami 7.5, Yepes 7, Vieira 7; Esposito 7.5 (83' La Gumina sv), Borini 6.5 (76' Askildsen 6); De Luca 6.5. All. Pirlo.

Arbitro: Ayroldi di Molfetta.

Note: ammoniti Magnino, Depaoli, Guiebre, Borini, Battistella, Giordano. Al 76' espulso Abiuso per doppia ammonizione.