Modena-Genoa, probabili formazioni: le scelte di Tesser e Gilardino

E' un Modena in grande forma il prossimo avversario del Genoa che scende in campo per la prima volta dopo essere stato penalizzato di un punto. Il Grifone è rimasto al secondo posto in classifica con 42 punti con tre lunghezze di vantaggio su Bari, Reggina e Sudtirol. Gilardino prova il blitz in trasferta dopo essere tornato alla vittoria in casa 2-0 con il Palermo, una prova con cui ha cancellato il ko di Parma.

Di fronte ci sarà un Modena in grande forma capace di vincere tre delle ultime tre partite giocate contro Brescia, Cagliari e Cosenza. Tesser sta rilanciando i "canarini" che ora sono alle soglie della zona playoff con 34 punti.

Modena-Genoa, le scelte di Tesser

Brutte notizie per i padroni di casa che negli ultimi giorni hanno perso due pedine in vista della sfida di domenica. Non ci saranno infatti il capocanonniere della squadra Diaw, sette gol per lui in campionato, e il terzino Ferrarini. In attacco quindi è probabile che il tridente sia formato da Bonfanti, Tremolada e uno tra Strizzolo e Falcinelli con il secondo che sembra in leggero vantaggio. Nessun cambio in vista per quanto riguarda il modulo con Tesser che viagga verso la conferma del 4-3-2-1.

Modena-Genoa, le scelte di Gilardino

Non potrà schierare la migliore formazione anche Alberto Gilardino che continua a combattere con l'emeregnza difesa. Vogliacco è tornato in gruppo solo ieri, può tornare in campo ma difficilmente dall'inizio. Niente da fare invece per Criscito e insieme a lui all'appello mancheranno anche lo squalificato Hefti e il lungodegente Ekuban. Il Grifone ha quindi il grande dubbio di chi occuperà la fascia sinistra con Czyborra in vantaggio sul giovane Boci in una probabile difesa a quattro insieme a Sabelli, Bani e Dragusin. In mediana ballottaggio Badelj-Strootman nel ruolo di regista e probabile conferma per Sturaro e Frendrup, tutto da decifrare l'attacco, Gilardino ha tante alternative, potrebbe partire ancora con Aramu-Gudmundsson-Coda, ma Dragus, Salcedo e Puscas non sono tagliati fuori dalla corsa alla maglia da titolare.

Modena-Genoa, probabili formazioni

Genoa (4-3-3): Martinez; Sabelli, Bani, Dragusin,Czyborra; Badelj, Frendrup, Sturaro; Gudmundsson, Coda, Aramu. All. Gilardino

Modena (4-3-2-1): Gagno; Oukhadda, Silvestri, Pergreffi, Renzetti; Armellino, Gerli, Gargiulo; Tremolada, Falcinelli; Bonfanti. All. Tesser

Modena-Genoa in diretta tv e streaming

La sfida del Braglia tra Modena e Genoa di domenica alle 16,15 sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN, Now TV ed Hlebiz Live. In tv invece sarà possibile vedere le immagini della partita su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251 con telecronaca di Daniele Barone.