Modena-Genoa 2-2, le pagelle: Bani-Dragusin coppia perfetta, Puscas ingenuo

Il Genoa passa in vantaggio, si fa prima recuperare e poi superare dal Modena ma nel finale trova la zampata di Bani per il 2-2. Tante emozioni al Braglia con il Grifone che resta al secondo posto con tre punti di vantaggio sulle inseguitrici. Nella sfida odierna brilla la coppia centrale di difesa che è perfetta davanti a Martinez e segna anche le due reti degli ospiti. Bene anche Coda il cui ingresso in campo cambia il volto dei rossoblu. Non tutte le prestazioni però sono positive, male per esempio Puscas che infila la propria rete e anche Sabelli molto confusionario.

Nelle pagine seguenti le pagelle, con i migliori e i peggiori in campo.