Modena-Genoa 2-2, Bani salva il Grifone

Altalena di emozioni al Braglia con il Genoa che strappa un punto grazie al 2-2 conquistato nel finale. I rossoblu passano subito in vantaggio con Dragusin ma vengono poi ribaltati dalla rete di Strizzolo e dall'autorete di Puscas. I padroni di casa restano poi in dieci e la squadra di Gilardino parte all'assalto trovando il pareggio grazie a Bani. Il Grifone non approfitta dei risultati del sabato ma resta secondo in classifica con tre punti di vantaggio sulla coppia formata da Bari e Sudtirol.

Modena-Genoa 2-2, la cronaca

Gilardino lancia dal primo minuto il giovane Boci a sinistra, un cambio imposto dalle squalifiche di Haps e Hefti e dalle non perfette condizioni di Criscito. Per il resto il tecnico conferma il 4-3-2-1 con Sturaro ancora titolare e in attacco Aramu e Gudmundsson alle spalle di Puscas che vince il ballottaggio con Coda. Pronti, via e Genoa subito in vantaggio, al 6' Aramu batte un calcio d'angolo teso e sul primo palo si inserisce Dragusin che infila in rete l'1-0. Subito dopo ancora da azione da calcio d'angolo e pericolo dalle parti di Martinez che si ritrova il pallone tra le mani dopo un flipper in area. Da lì in poi tanto atletismo e poche occasioni, a metà tempo ci prova Gudmundsson su punizione ma Gagno è attento. Al 33' fiammata del Modena che pareggia, blitz di Poli al limite dell'area e tocco per Strizzolo che si gira e batte Martinez con il mancino. Prima della fine del tempo infortunio per Boci che deve lasciare il campo, al suo posto entra Criscito tornato tra i convocati dopo l'infortunio.

La ripresa parte con gli stessi 22 che avevano lasciato il campo al duplice fischio, il Grifone ci prova con la punizione insidiosa di Aramu respinta da Falcinelli. Al 55' il Modena sorpassa, punizione tesa di Tremolada, Puscas ci mette il piede e infila la porta di Martinez. Ingenuo l'attaccante che era circondato da sole maglie bianche e poteva intervenire decisamente meglio. Passano tre minuti e Gudmundsson salta netto con una magia Oukkhadda al limite dell'area e viene steso dal terzino del Modena che viene espulso, la punizione è allettante ma Aramu la sparacchia sulla barriera. Passa un minuto e Puscas dal vertice dell'area piccola alza troppo la mira. Per Gilardino è il momento di spingere, fuori Sturaro e Puscas dentro Coda e Yalcin, a rendersi pericolo è però Aramu che con una parabola mancina per poco non inganna Gagno. Al 79' lampo di Coda che "spara" di destro dai 20 minuti con la palla sche schizza sul palo. L'assedio continua e i tempi del gol sono maturi al minuto 84 quando Coda pesca Bani che appoggia in rete il 2-2. E'la rete che vale il 2-2 finale e un grosso sospiro di sollievo per i 3000 tifosi rossoblu al Braglia.

Tabellino e voti Modena-Genoa 2-2

Reti: 6' Dragusin, 33' Strizzolo, 55' Puscas aut., 84' Bani

Modena (4-3-2-1): Gagno 6,5; Oukhadda 5, Cittadini 5,5 (22' Silvestri) 6,5, Pergreffi 6, Ponsi 6; Magnino 6,5, Gerli 6, Poli 6,5 (61' Ionita 5,5); Tremolada 7 (61' Coppolaro 6), Falcinelli 6,5 (82' Armellino s.v.); Strizzolo 6,5 (61' Bonfanti 6)

Genoa (4-3-2-1): Martinez 6; Sabelli 5,5 (82' Jagiello s.v.), Bani 7, Dragusin 6,5, Boci 6 (37' Criscito 5,5); Frendrup 6, Badelj 6,5, Sturaro 6 (66' Coda 6,5); Gudmundsson 6,5 (82' Dragus s.v), Aramu 6; Puscas 5 (66' Yalcin 5).

Arbitro: Mariani di Aprilia

Note: ammoniti Magnino, Poli, Oukhadda, Aramu