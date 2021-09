Modena-Entella, probabili formazioni: Volpe sceglie Lescano e Morosini 

Il grande giorno è arrivato, oggi l’Entella sfida il Modena in trasferta nel match clou della quinta giornata del Girone B di Serie C. Entrambe le squadre si presentano in campo con sei punti in classifica. I chiavaresi sono reduci dalla sconfitta con il Gubbio 3-1, secondo ko in trasferta in campionato dopo quello con il Montevarchi, mentre in casa hanno sempre vinto, con Teramo e Lucchese. I padroni di casa sono ancora imbattutti in campionato, tre i pareggi di fila nella prime tre gare, contro Teramo, Reggiana e Grosseto, nell’ultimo turno invece è arrivato il primo successo 4-0 con la Fermana.

Le probabili formazioni di Modena-Entella

Entrambi i tecnici si schiereranno con il 4-3-1-2 e per Volpe i problemi arrivano dalla difesa. Non ci saranno infatti Pavic e Pellizzer, così la linea davanti a Paroni sarà composta da Di Cosmo, Coppolaro, Silvestre e Barlocco. In mediana al fianco del regista Paolucci spazio all’esperienza di Dessena e a Karic, mentre in attacco Schenetti giocherà alle spalle di Morosini e Lescano, in rete in entrambe le ultime due gare giocate in campionato.

Tesser sceglie Gagno in porta, protetto dalla coppia centrale Pergreffi e Baroni, i terzini dovrebbero invece essere Ciofani e Azzi. In mezzo al campo a guidare lla manovra sarà Gerli sostenuto da Scrsella e Armellino. Il trequartista sarà Mosti con il compito di innescare Minesso e Onguseye. Di seguito lo schema con le probabili formazioni di Modena-Entella:

Modena (4-3-1-2) Gagno, Ciofani, Pergreffi, Baroni, Azzi: Scarsella, Gerli, Armellino; Mosti; Onguseye, Minesso. All. Tesser

Entella (4-3-1-2) Paroni, Di Cosmo, Coppolaro, Silvestre, Barlocco; Karic, Paolucci, Dessena; Schenetti: Morosini, Lescano. All. Volpe.