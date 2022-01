Sampdoria Women, sfida al Milan: Rincon recupera

Le blucerchiate reduci da tre vittorie consecutive contro Lazio, Ravenna in Coppa Italia e Verona preparano la sfida al Milan di domenica 23 gennaio alle 14,30. Sarà un match decisamente difficile perché le rossonere sono quarte in classifica con 25 punti, anche se per loro il periodo è meno roseo: il successo sul Verona per 6-0 è arrivata dopo i ko con Juventus e Inter.

La Sampdoria va quindi a caccia dell’impresa e lo fa con due buone notizie arrivate alla vigilia del match, Cecilia Re e Yoreli Rincon sono risultate negative all’ultimo tampone. Per le due però i percorsi saranno diversi, Ricon infatti potrà scendere in campo mentre Re è attualmente infortunata e quindi non sarà della gara. In totale sono 23 le convocate per il match di domani.

Le convocate della Sampdoria per il Milan

Portieri: Brunelli, Pescarolo, Tampieri.

Difensori: Auvinen, Boglioni, Bursi, Giordano, Novellino, Pisani, Rizza, Spinelli.

Centrocampisti: Battelani, Fallico, Rincón, Seghir, Wagner.

Attaccanti: Berti, Helmvall, Martínez, Martinovic, Tarenzi.