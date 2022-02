"Forza Manolo": Samp in campo con una maglia speciale per Gabbiadini

Squadra in casa

Squadra in casa Milan

Sampdoria in campo per il riscaldamento con una maglia speciale dedicata a Gabbiadini, attaccante blucerchiato che si è gravemente infortunato durante il match contro il Sassuolo.

"Forza Manolo" si legge sulla maglia indossata da Caputo e compagni durante il pre-partita di Milan-Sampdoria, per il numero 23 la stagione è infatti già finita con largo anticipo.

"Gli esami strumentali ai quali è stato intanto sottoposto Manolo Gabbiadini - aveva spiegato la società - hanno confermato una lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Sarà dunque necessario un intervento chirurgico, le cui modalità saranno stabilite nei prossimi giorni, in seguito al quale il calciatore potrà avviare il proprio programma di recupero riabilitativo". Società che è poi corsa ai ripari ingaggiando lo svincolato Giovinco, ancora però non disponibile a causa di un piccolo problema fisico e una condizione non ancora ottimale.