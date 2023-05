Milan-Sampdoria 5-1, le pagelle: Quagliarella da record e Gunter da film horror

Partita che ha poco da raccontare con la Sampdoria già retrocessa da tempo, prestazione da dimenticare e pesante sconfitta 5-1 per i ragazzi di Stankovic. Nel primo tempo il Diavolo passa subito con Leao, ma Quagliarella pareggia regalando l'illusione di una serata diversa dal solito. In pochi minuti la realtà torna tragica con Giroud che firma sorpasso e allungo con un colpo di testa e un calcio di rigore concesso per un netto fallo di Gunter su Leao. Nella ripresa Leris ha la palla per riaprirla, ma spreca, e i rossoneri scappano via con Giroud che trova la tripletta e Diaz.

Milan-Sampdoria 5-1: video goal e highlights

La partita più importante resta quella extra campo con il cda impegnato nella corsa contro il tempo per evitare il fallimento e le grandi manovre per un salvataggio in vista dell'assemblea degli azionisti prevista per i prossimi 26 e 29 maggio. Nel frattempo i tifosi, anche questa volta commoventi a Milano, hanno annunciato una manifestazione con corteo per la giornata di venerdì 26 maggio, al grido di 'Giù le mani dalla Sampdoria".

Nelle pagine seguenti le pagelle, con i migliori e i peggiori in campo.