VIDEO | Milan-Sampdoria 1-0: il lampo di Leao manda al tappeto Giampaolo

Il gol lampo di Leao regala i tre punti al Milan contro una Sampdoria che paga subito la leggerezza di Bereszynski, ma poi rimane in partita fino alla fine, senza però riuscire ad avere grossissime occasioni per il pareggio. È invece il Milan ad averne diverse per il raddoppio, ma Falcone è straordinario e dimostra ancora una volta di meritare la fiducia tra i pali: parata mostruosa al 44' su un tiro di Messias indirizzato all'angolino, poi ancora miracoli nella ripresa: al 59' e al 70' su Giroud (prima su una mezza rovesciata e poi su un colpo di testa insidioso) e all'81' su Rebic. Nel mezzo un paio di tentativi di Candreva, senza grossi brividi per Maignan.

Milan-Sampdoria 1-0, la cronaca

Sampdoria in campo nel riscaldamento con una maglia dedicata a Manolo Gabbiadini che ha terminato in anticipo la propria stagione dopo un grave infortunio, in campo c'è Caputo a guidare l'attacco con il supporto di Sensi, centrocampo folto a cinque e difesa a tre uomini per Marco Giampaolo.

Bussa subito Caputo con un tiro deviato da buona posizione, ma la replica del Milan vale il vantaggio già all'8': lunghissimo lancio del portiere Maignan e progressione impressionante di Leao, che brucia Bereszynski, e buca Falcone a tu per tu. I blucerchiati non sbandano e la partita cala di intensità con i ragazzi di Giampaolo che controllano bene i rossoneri, poi nel finale esce di nuovo il Diavolo con una conclusione fuori misura di Giroud e un gran tiro di Messias sul quale Falcone compie un vero e proprio miracolo mettendo in corner.

Nessun cambio a inizio ripresa, primo squillo del Milan al 46' con un diagonale di Messias che sfiora il palo, risposta di Candreva al 50' con una bella incursione personale e un tiro dalla distanza che non impensierisce Maignan, l'ex Inter ci prova anche al 55' con un tiro sul primo palo che si spegne sull'esterno della rete. Partita accesa con il Milan che riparte e va vicinissimo al raddoppio al 59', ancora bravissimo Falcone sulla sforbiciata di Giroud, il portiere blucerchiato mette in corner anche un colpo di testa velenoso del francese al 70'. Rimangono in partita i blucerchiati che nel finale provano ad alzare il baricentro e si scoprono ai contropiedi del Milan, ancora bravissimo Falcone all'81': prima dice no a Rebic e poi si oppone anche al tentativo di tap-in di Tonali.

Milan-Sampdoria 1-0, tabellino e voti

Reti: 8' Leao

Milan (4-2-3-1): Maignan 6.5; Florenzi 6.5, Tomori 6, Romagnoli 6, Calabria 6.5; Tonali 6.5, Bennacer 6 (74' Krunic 6); Messias 6.5 (56' Saelemaekers 6.5), Brahim Diaz 5.5 (56' Kessie 6.5), Leao 7 (56' Rebic 5.5); Giroud 6. All. Pioli.

Sampdoria (3-5-1-1): Falcone 8; Bereszynski 5, Colley 6.5, Magnani 6; Conti 5.5 (52' Vieira 6), Rincon 6.5 (72' Quagliarella 6), Thorsby 5.5 (52' Ekdal 6), Candreva 6 (84' Sabiri sv), Murru 5.5 (52' Augello 6); Sensi 6.5; Caputo 5.5. All. Giampaolo.

Arbitro: Chiffi di Padova.

Note: ammoniti Rincon, Diaz, Romagnoli e Bennacer.