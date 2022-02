Milan-Sampdoria 1-0, le pagelle: Falcone mostruoso, Bereszynski sbanda

Milan-Sampdoria 1-0. Basta il gol di Leao dopo soli 8 minuti per regalare i tre punti al Milan contro una Sampdoria che ha il merito di rimanere in partita fino al 90', ma che non riesce a pungere e ringrazia Falcone, autore di diversi interventi decisivi. Nel primo tempo il portoghese riceve palla da Maignan, brucia sullo scatto Bereszynski e segna a tu per tu con il portiere, l'occasione per il 2-0 è di Messias, ma Falcone si supera su un tiro indirizzato all'angolino basso. Nella ripresa un paio di tentativi di Candreva e poi ancora Diavolo vicino al raddoppio con Giroud (due volte si oppone il portiere della Samp) e Rebic.

