Milan-Genoa, probabili formazioni: le scelte di Blessin

Milan-Genoa è uno dei due anticipi della 33esima giornata di Serie A, calcio d'inizio alle ore 21 di venerdì 15 aprile 2022 a San Siro. Nonostante le due sconfitte contro Verona e Lazio il Grifone è rimasto a tre punti dalla zona salvezza e, la settimana prossima, sfiderà proprio il Cagliari nello scontro diretto. Nel frattempo proverà a mettere i bastoni tra le ruote alla capolista, reduce però da due pareggi contro Bologna e Torino. Ecco le scelte di Pioli e Blessin per il match.

QUI MILAN. Ancora fermo ai box Ibrahimovic, sul fronte offensivo sarà Giroud a guidare l'attacco, con il supporto di Saelemaekers (in vantaggio su Messias), Diaz e Leao. Maignan a difendere i pali, poi difesa a quattro con pochi dubbi: Calabria, Kalulu, Tomori e Theo Hernandez mentre Romagnoli è acciaccato, a fare diga a centrocampo, infine, Bennacer o Kessie con Tonali.

QUI GENOA. Sirigu in porta e difesa a quattro con Hefti, Ostigard, Maksimovic e Vasquez, scalpita però Criscito che potrebbe anche conquistare una maglia da titolare. Sturaro e Badelj i due di centrocampo, in attacco invece ballottaggio tra Destro e Piccoli, con il prescelto uno tra Amiri e Gudmundsson e poi Melegoni e Portanova. Out i soliti Vanheusden, Rovella, Cambiaso e Bani.

Milan-Genoa probabili formazioni

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Hernandez; Kessie, Tonali; Saelemaekers, Diaz, Leao; Giroud. All. Pioli

Genoa (4-2-3-1): Sirigu; Hefti, Ostigard, Maksimovic, Vasquez; Sturaro, Badelj; Amiri, Melegoni, Portanova; Destro. All. Blessin.

Arbitro: Chiffi di Padova.

Calcio d'inizio: venerdì 15 aprile, ore 21.

Dove vederla: Dazn.