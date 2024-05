Milan-Genoa, probabili formazioni: nove assenti per la sfida

Il Genoa dopo aver conquistato la salvezza aritmetica sfida il Milan per provare lo sgambetto ad un'altra grande. Gilardino arriva al match confortato dall'ottima prova con il Cagliari, una delle migliori stagionali, e con un rinnovo di contratto pronto da firmare per rimanere l'allenatore rossoblu anche per la prossima stagione. Diversa la situazione in casa Milan con il secondo posto da blindare e un forte vento di rivoluzione, gli occhi di tutti sono rivolti all prossima stagione con Pioli che lascerà la panchina e una lunga lista di nomi da cui attingere per il sostituto.

Leggi anche: Milan-Genoa, informazioni e prezzi dei biglietti

Milan-Genoa, infortuni e squalificati limitano le scelte d Pioli

Il Milan che scenderà in campo a San Siro sabato sarà ben diverso da quello titolare. Pioli ritrova Tomori e Theo Hernandez ma perde per squalifica Calabria e Musah, inoltre non potrà contare sul portiere Maignan, su Loftus-Cheek, su Kajer e su Pobega, tutti infortunati. In porta va quindi Sportiello, sulla destra in difesa tocca a Florenzi, in mediana Adli giocherà con Rejinders. L'attacco si poggerà ancora su Giroud, pronto a volare in America a fine campionato, con alle spalle Leao, Pulisic e Chkwueze.

Milan-Genoa, tre assenti per Gilardino

Difficile che Gilardino possa cambiare la formazione dopo l'ottima gara con il Cagliari, anche perché non ha troppe alternative viste le assenze per infortunio di Messias, Malinovskyi e Bani, ancora ai box per i rispettivi problemi fisici. Nel 3-5-2 Gudmundsson affiancherà Retegui in attacco, a centrocampo conferma per Thorsby, soliti dubbi sugli esterni con Sabelli e Martin favoriti su Spence e Haps. In difesa giocherà De Winter centrale, fresco di riscatto da parte del Grifone, con Vogliacco e Vasquez.

Milan-Genoa, le probabili formazioni

Milan (4-2-3-1) Sportiello, Florenzi, Thiaw, Tomori, Hernandez; Adli, Rejinders; Chukwuez, Pulisic, Leao; Giroud

Genoa (3-5-2) Martinez, Vogliacco, De Winter, Vasquez; Sabelli, Thorsby, Badelj, Frendrup, Martin; Gudmundsson, Retegui

Milan-Genoa in diretta tv e streaming

La gara di domenica 5 maggio alle 18 tra Milan e Genoa sarà trasmessa in esclusiva da DAZN su sito e app ufficiale disponibile su tutti i dispositivi abilitati come smartphone, Smart Tv, Firestick, tablet e console Playstation e XBOX. Non sarà invece possibile guardare la gara su Sky.