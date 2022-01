Milan-Genoa, le probabili formazioni di Coppa Italia

Dopo la pesante sconfitta contro lo Spezia torna in campo il Grifone per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Milan-Genoa si gioca giovedì 13 gennaio 2022 a San Siro con Shevchenko ancora al timone a giocarsi la panchina in pochi giorni. Dopo il match di coppa ci sarà infatti la sfida di Firenze che potrebbe decidere il futuro del tecnico ucraino che ha conquistato solo 3 punti nelle 9 gare giocate finora. Possibile turn over per il Genoa che deve fare i conti con le nuove positività da covid, gli ultimi giocatori fermati dal virus sono Hernani e Kallon.

QUI MILAN. I rossoneri ritrovano Tomori, guarito dal covid che potrebbe partire titolare in difesa a fare coppia con Gabbia in un Milan che sicuramente farà ruotare i suoi uomini. In porta possibile chance per Mirante, a centrocampo invece probabilmente ci sarà Tonali perché salterà poi per squalifica il match di campionato contro lo Spezia, al suo fianco Krunic. Attacco affidato a Giroud (Ibrahimovic è squalificato) con il supporto di Rebic, Maldini e Saelemaekers.

QUI GENOA. Shevchenko dovrebbe proporre il solito 3-5-2 , out per covid Hernani e Kallon oltre a Cambiaso che si è infortunato e dovrà stare fermo un mese. In porta non è escluso possa giocare Semper, anche se rimane in vantaggio Sirigu, possibile chance dal primo minuto per Hefti, Ostigard e Vanheusden. In attacco con Pandev potrebbe esserci Caicedo, sempre che Sheva non decida di lanciare il nuovo acquisto Yeboah. Destro potrebbe riposare.

Probabili formazioni Milan-Genoa Coppa Italia

Milan (4-2-3-1): Mirante; Kalulu, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Krunic, Tonali; Saelemaekers, Maldini, Rebic; Giroud. All. Pioli.

Genoa (3-5-2): Semper; Ostigard, Vanheusden, Vasquez; Hefti, Melegoni, Badelj, Portanova, Fares; Pandev, Caicedo. All. Shevchenko.

Arbitro: Aureliano di Bologna.

Calcio d'inizio: giovedì 13 gennaio, ore 21:00.

Dove vederla: Canale 5 e Mediaset Play.