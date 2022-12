È morto Sinisa Mihajlovic

Sinisa Mihajlovic è morto. Dopo anni di dura lotta contro la leucemia mieloide l'ex allenatore e calciatore della Sampdoria ha dovuto alzare bandiera bianca e si è spento venerdì 16 dicembre 2022, all'età di 53 anni. Mihajlovic lascia la moglie, Arianna Rapaccioni, e sei figli: Viktorija, Virginia, Miroslav, Dusan e Nicholas, avuti con l'ex showgirl romana, e Marko, avuto da una precedente relazione.

Chi era Sinisa Mihajlovic

Nato a Vukovar il 20 febbraio 1969, Mihajlovic inizia la propria carriera in patria con il Borovo e, dopo un passaggio al Vojvodina, si consacra con la gloriosa maglia della Stella Rossa di Belgrado, con la quale vince titoli nazionali e la storica Coppa dei Campioni 1990/1991. Arriva in Italia nel 1992 e per due stagioni gioca per la Roma, nel 1994/95 viene acquistato dalla Sampdoria di Enrico Mantovani e a Genova rimane fino al 1998 con un totale di 110 presenze e 12 goal, indimenticabili i suoi calci di punizione, veri e propri missili terra-aria. Torna a Roma, sponda Lazio, nel 1998 e rimane in biancoceleste fino al 2004 vincendo una Coppa delle Coppe, una Supercoppa Europea, uno scudetto e due Coppe Italia. Chiude la carriera a Milano con la maglia dell'Inter tra 2004 e 2006 con un altro scudetto e due Coppe Italia in bacheca.

Nel 2008 comincia ad allenare a Bologna. Catania e Fiorentina sono le tappe successive prima del ritorno alla Sampdoria. Subentra a Delio Rossi nel novembre 2013 e porta i blucerchiati alla salvezza, nel 2014/2015 è protagonista di una bella cavalcata con il settimo posto finale e la qualificazione in Europa League. Milan, Torino, Sporting Lisbona e di nuovo Bologna le successive avventure del tecnico serbo, prima di essere costretto a fermarsi a più riprese per la malattia. Tra 2012 e 2013 ha anche allenato la Serbia, la sua nazionale.

La malattia di Mihajlovic

Era stato lo stesso Mihajlovic a parlare della sua malattia in una dura conferenza stampa del luglio 2019, in cui aveva raccontato: "Da alcuni esami sono emerse anomalie che quattro mesi fa non c'erano e da ulteriori accertamenti ho scoperto di avere la leucemia acuta. Sono stato due giorni chiuso in camera a riflettere e piangere, non lacrime di paura, ma di rispetto, perché so che vincerò questa battaglia, per me, per mia moglie, per la mia famiglia e per tutti coloro che mi vogliono bene". Dopo le cure era tornato ad allenare il Bologna e, quando tutto sembrava superato, a marzo 2022 aveva annunciato un ritorno della malattia. Ha continuato ad allenare fino a inizio settembre quando, dopo alcuni risultati negativi, è stato esonerato. Nell'ultimo periodo il peggioramento, fino alla notizia della morte.

Il cordoglio della Sampdoria

Un cuore spezzato e 'Ciao Sinisa'. Questo il post della Sampdoria sui social per ricordare il suo ex giocatore e allenatore. La società ha poi espresso il proprio cordoglio attraverso il sito ufficiale ricordando alcuni dei momenti più belli vissuti nelle due esperienze in blucerchiato, dalle 'bombe' su punizione alle tante battaglie vissute sul rettangolo verde, prima come calciatore e poi come allenatore: "Sinisa che era ed è tutto questo: un uomo vero e coraggioso, un'autentica leggenda che noi, alla Sampdoria, non dimenticheremo mai".