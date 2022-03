"Forza Sinisa", il messaggio della Sampdoria a Mihajlovic

'Forza Sinisa', con due semplici parole e una foto di Mihajlovic con la sciarpa blucerchiata, la Sampdoria ha espresso la propria vicinanza dell'allenatore serbo che ha nuovamente parlato dei propri problemi di salute e della necessità di uno stop per curarsi. Era il 13 luglio 2019 quando annunciò di avere la leucemia mieloide ad alto rischio, dopo il percorso di chemioterapia e cure nel dipartimento di Ematologia del Sant'Orsola di Bologna e un trapianto di midollo tornò in panchina, a sorpresa, l'8 dicembre.

"All'inizio della prossima settimana - ha annunciato Mihajlovic - mi dovrò assentare ed essere ricoverato al Sant'Orsola perché c'è il rischio di una ricomparsa della malattia: per evitare che questo possa accadere mi è stato consigliato di intraprendere un percorso terapeutico che possa eliminare sul nascere questa ipotesi negativa. So di essere in ottime mani. Al contrario di due anni fa, quando a stento sono riuscito a trattenere le lacrime, questa volta mi vedete più sereno e so cosa devo fare, la situazione è molto diversa da allora. Spero che i tempi siano brevi, farò di tutto per renderli ancora più veloci ma sicuramente dovrò saltare alcune partite. Questa volta non entrerò in scivolata su un avversario lanciato ma giocherò d'anticipo per non farlo partire. Si vede che questa malattia è molto coraggiosa per avere ancora voglia di tornare ad affrontare un avversario come come, ma io sono qua: se non le è bastata la prima lezione, gliene darò un'altra".

Il tecnico del Bologna con un passato alla Sampdoria, sia da calciatore che da allenatore, ha comunque spiegato di aver fatto allestire in ospedale tutto il necessario per seguire la squadra a distanza.

Il tecnico serbo, nato a Vukovar il 20 febbraio 1969, ha vestito la maglia blucerchiata tra il 1994 e il 1998 collezionando 110 presenze e 12 goal, in seguito l'ha allenata tra il 2013 e il 2015.