Mercato Samp, ufficiale: fuori Contini e Villar (che chiede scusa) e dentro Turk

Tripla ufficialità in casa Sampdoria nelle ultime ore, mentre la società affronta una difficile crisi societaria prosegue infatti il mercato per cercare di 'aggiustare' la rosa e affidare a Stankovic una squadra in grado di lottare fino alla fine per la salvezza.

Risolti in anticipo i prestiti del portiere Nikita Contiini e del centrocampista Gonzalo Villar, i due calciatori sono tornati rispettivamente a Napoli e Roma che li hanno nuovamente girati ad altri società, Reggina e Getafe.

Villar, su Instagram, ha anche chiesto scusa ai tifosi per questi mesi non all'altezza delle aspettative: "A volte uno arriva con tutta la voglia del mondo di aiutare una squadra che lo ha voluto fortemente e di dimostrare tutto quello che ha dentro - ha scritto - ma purtroppo non ci riesce. Chiedo scusa a tutti i tifosi di questa grande società per una stagione con tanta sofferenza e vi auguro di svoltare la stagione. Grazie di tutto, doriani".

Al posto di Contini è arrivato il giovane portiere Martin Turk, sloveno classe 2003 di proprietà del Parma che giocava in Serie C (8 presenze quest'anno) con la maglia della Reggiana, prima in classifica nel girone B della terza serie.

Per quello che riguarda le entrate rimangono vive le trattative per un difensore centrale con i soliti nomi sul taccuino: Dragovic della Stella Rossa e il ritorno di Magnani dal Verona. A centrocampo sempre vicino Harroui del Sassuolo.