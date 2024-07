Genoa, dal portiere al centrocampo: le ultime notizie di mercato

Oggi il Genoa torna al lavoro, primi test al Signorini di Pegli e poi il 13 luglio la partenza per Moena dove si inizierà a sudare per davvero. Gilardino punta forte sul blocco dell'anno scorso a cui si è aggiunto Zanoli, ma aspetta anche altri rinforzi, primo tra tutti un portiere che possa prendere il posto di Martinez, volato all'Inter.

Mercato Genoa, le ultime notizie sul portiere

La scelta non è di quelle da prendere a cuor leggero, per questo la società valuta tanti profili con attenzione e due sono al momento in pole position: Kotarsi del Paok e Leo Roman del Maiorca. Sul primo il corteggiamento è stato serrato, il Grifone ha fatto anche un'offerta, ma per ora i campioni di Grecia non si muovono dalla valutazione di 10 milioni. I rossoblu hanno provato anche ad inserire Yeboah nella trattativa, ma il tentativo sembra essere fallito, così l'affare sembra in stand by.

Riprende quindi quota la pista Leo Roman, altro portiere che il Genoa monitora da tempo. Il Maiorca lo ha riportato a casa dall'Oviedo dove è stato grande protagonista nella Serie B spagnola, ha una clausola rescissoria da 12 milioni ma per ora il club genovese e anche le altre contendenti non vogliono attivarla sperando di strapparlo ad un prezzo inferiore. Il Maiorca ha quattro portieri in rosa, Rajkovic, Greif e l'esperto Cuellar, con il primo che ha i gradi da titolare fisso. Così con il passare del tempo gli spagnoli potrebbero abbassare le pretese e il Genoa sarà pronto. Le alternative restano Turati e Terracciano, mentre la pista Suzuki è quasi chiusa visto il portiere dovrebbe essere il nuovo numero uno del Parma.

Caccia al centrocampista, tutti i nomi

Un altro reparto da rinforzare è il centrocampo che ripartirà da Badelj, Frendrup, Malinovskyi, Messias ma ha perso Strootman e l'olandese va sostituito con un'altra mezzala. Piace molto Thorstveidt del Sassuolo che nonostante la retrocessione si è fatto apprezzare per le sue buone prestazioni. E' quasi un trequartista ma ha fisico e gamba anche per fare da incursore e il Genoa è pronto a superare la folta e agguerrita concorrenza.

C'è quindi lui in pole position anche se non è l'unico nome, nella Salernitana c'è Maggiore, accostato da quasi due anni al Grifone e che non resterà in Serie B. Infine la linea verde con Ottolini che tiene sempre monitorata la situazione Miretti, il centrocampista sarà valutato da Thiago Motta ma se davvero la Juve dovesse chiudere dopo Luiz, anche Thuram e Koopmeiners, sarebbe difficile trovare spazio per il giovane bianconero. Alcune voci hanno accostato al Genoa anche Bove della Roma.