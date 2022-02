Ligorna, la sfida con la Caronnese dedicata a Marco Santeusanio 

Il Ligorna è in lutto, la settimana scorsa uno dei suoi giovani, Marco Santeusanio, è deceduto a causa di un incidente stradale. Il calcio cittadino è rimasto sconvolto, tutte le società hanno dedicato un pensiero al ragazzo, ma i genovesi hanno deciso di dare un aiuto concreto alla famiglia, il padre è l’allenatore della Goliardicapolis. La società ha infatti rilasciato una nota per annunciare che “l'incasso della partita di domani alle 14:30 contro la Sc Caronnese verrà totalmente devoluto alla famiglia del nostro compianto Marco Santeusanio”.

L’invito del Ligorna è rivolto a tutti coloro che volesse dare un contributo: Si chiede a tutti i nostri tesserati e ai loro familiari la cortesia di manifestare concretamente un gesto di grande solidarietà. Chi non potesse partecipare alla partita di domani potrà ugualmente devolvere un contributo presso la nostra segreteria recandosi Tullio Mancinelli, Segretario della società, per effettuare la donazione. Si specifica che, vista l’iniziativa, per la sfida di domani non saranno validi né abbonamenti né accrediti stampa.

La società Ligorna e la famiglia di Marco ringraziano tutti per la solidarietà e l'affetto dimostrato in questi giorni veramente tristi, delicati e che nessuno di noi avrebbe mai voluto e dovuto affrontare.

La sfida alla Caronnese è un recupero del campionato di Serie D, la partita infatti era stata rinviata dopo appena dieci minuti di gioco a dicembre a causa del campo ghiacciato. La sfida era stata rinviata poi anche a causa del Covid è così è slittata a mercoledì, quando il Ligorna proverà a conquistare il quarto risultato utile consecutivo.