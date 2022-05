Marassi 1965, la famiglia Boschi resta in sella

Il Marassi 1965 non cambia guida. La società genovese che in questa stagione ha militato nel Gruppo B del campionato di Promozione resta in mano alla famiglia Boschi. E' lo stesso club con un comunicato ufficiale a spazzare via ogni dubbio: L’ASD Marassi 1965, tiene a precisare che, in riferimento all’annuncio d’insediamento del Sig. Fabio Boschicome nuovo Presidente dell’Anpi Casassa, nulla, al proprio interno, cambierà. La Famiglia Boschi, proseguirà il lavoro intrapreso, continuando a tenere in mano le redini della Società con rinnovato entusiasmo".

Un esntusiasmo e un lavoro di ottimo livello che ha permesso al Marassi di concludere la stagione con 40 punti al centro della classifica del campionato con 12 vittorie, 12 sconfitte e quattri pareggi. La salvezza si è meterializzata con ampio anticipo, lo dice la classifica finale con le due squadre ai playout, Little Club James e Orotonovo a quota 28 e 26, e la Goliardicapolis, retrocessa da penultima, che ha chiuso a 21 punti.