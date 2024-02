VIDEO | Sampdoria, parla Manfredi: "Progetto, investitori e futuro: ecco cosa faremo"

Al termine di Modena-Sampdoria, match terminato 2-2 con i blucerchiati in vantaggio 2-0 nel primo tempo grazie ai goal di Gonzalez e Alvarez e poi rimontati dalla doppietta su calcio di rigore di Palumbo, ha parlato alla stampa Matteo Manfredi. L'azionista di riferimeto della società blucerchiata ha fatto il punto della situazione sul progetto, sul mercato e su quanto avvenuto dopo il salvataggio della società.

Sul'acquisizione della Sampdoria: "Azioni di disturbo, ma siamo sereni"

"Questo è un progetto a lungo termine, un investimento a tutti gli effetti. Fatto credendo nella storia e nei valori della Sampdoria, Richiede però tempo per essere valorizzato e lavoriamo tutti i giorni per aggiungere pezzi importanti in società. I problemi sono noti, ne abbiamo trovati e continuiamo a trovarne, in un percorso purtroppo un po' impervio anche per via di alcune azioni di disturbo che troviamo, non ci aspettavamo tutta questa ferocia". Qui il riferimento di Manfredi è al ricorso presentato da Gianluca Vidal, ex trustee del club che ha chiesto di dichiarare nulle le scritture che hanno sancito il passaggio di consegne a giugno. "La Sampdoria è molto più importante di questi tentativi di arresto, siamo sereni e andiamo avanti, siamo preparati a gestire tutto".

Mercato e risultati: "Abbiamo aggiunto pezzi importanti, fiducia nel mister"

"Abbiamo fatto il massimo, lavorato tutti alacremente. Ci sono restrizioni che permarranno, questo indice di liquidità ha creato diverse difficoltà, ma abbiamo aggiunto pezzi importanti e sono sicuro ci aiuteranno nel nostro percorso. Poi abbiamo tantissimi infortunati, che speriamo di recuperare presto perché saranno i nostri acquisti. La classifica non ci rende sereni, ma siamo sicuri che il mister riuscirà a guidare i ragazzi nella giusta direzione. Ci sono comunque mercati ancora aperti, stiamo alla finestra nel caso di altre operazioni in uscita".

"Noi non cerchiamo nessuno, sono gli investitori che cercano la Sampdoria"

"Io per lavoro gestisco fondi e quindi parlo con investitori tutti i giorni. Mi spaventerei se la Sampdoria non avesse 'appeal', ma non è così, ricevo manifestazioni di interesse ogni giorno". A domanda su Qsi (Qatar Sports Investments) risponde: "Loro fanno questo tipo di investimenti. Nelle nostre possibilità, li conosciamo bene. Loro conoscono bene Genova e la Sampdoria, quindi chissà. Potrebbe essere uno degli investitori con cui parleremo nei prossimi mesi. In questo momento, voglio chiarire che non c’è bisogno di nessun investitore. Leggo spesso che siamo alla ricerca di…Noi non cerchiamo nessuno. Sono gli investitori che cercano la Sampdoria perché asset come la Sampdoria ce ne sono pochi, nonostante i problemi".

Su Radrizzani: "Un amico, mi ha aiutato e continua a farlo"

"Mi sono appoggiato ad Andrea Radrizzani, che è un amico, per quello che riguarda le prime fasi. Continua ad aiutare il sottoscritto, ma in una veste diversa, come partner e amico".

L'inchiesta della Guardia di Finanza: "Non ci preoccupa"

"Non ci preoccupa -. Segue un filone che non riguarda solo la Sampdoria. L'attuale Cda è a disposizione delle autorità per fare luce su quanto successo in passato. Noi abbiamo introdotto processi per fare in modo che questi processi non accadano più. Meccanismi di controllo che hanno rafforzato la società".

Futura presidenza e Marco Lanna

"Il Cda attualmente in carico lo è fino all'approvazione del bilancio. Io ci sono dentro e conosco tutte le vicende societarie". Su Marco Lanna: "È il nostro presidente, stiamo capendo con lui quale percorso seguire per continuare a dare valore al brand della Sampdoria. Lui è la memoria storica, un punto di riferimento per tifosi e società".

Le quote della Sampdoria

"Attualmente la percentuale è cambiata. La Sampdoria ha bisogno di parecchie risorse finanziarie che Gestio Capital deve inserire. A ogni iniezione di capitale corrisponde un acquisto di azioni che pian piano va a diluire la vecchia proprietà". Si è parlato quindi di una stima intorno al 70%. "Il closing, per quanto ci riguarda è già avvenuto. Era condizionato all'omologa".

Sullo stadio: "Idee e progetti, ma confronto con Genoa e Comune"

"Sicuramente è uno degli asset che al momento non è della società, ma sul quale abbiamo diverse idee e progetti. Dobbiamo confrontarci con il Comune e con il Genoa".