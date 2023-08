Colpo grosso del Genoa: arriva Malinovskyi

Colpo grosso del Genoa. Manca solo l'ufficialità per l'acquisto di Ruslan Malinovskyi, trequartista ucraino ex Atalanta, pronto ad arrivare dall'Olympique Marsiglia in prestito con diritto di riscatto fissato intorno ai dieci milioni di euro. È atteso in città per le visite mediche.

Ruslan Malinovskyi, 30 anni, ha vestito le maglie di Shakhtar, Sebastopoli e Zorja in Ucraina. Nel 2016 il passaggio in Europa al Genk, in Belgio, poi il salto in Serie A nel 2019, acquistato dall'Atalanta. Con la maglia nerazzurra ha giocato 143 partite e segnato 30 goal tra campionato e coppe, 28 invece gli assist forniti. Il 9 gennaio 2023, avendo perso qualche posto nelle gerarchie di mister Gasperini, è passato all'Olympique Marsiglia. In Francia non ha però lasciato il segno. Un solo gol in campionato in 20 gare, un'altra rete in coppa francese dove ha collezionato tre gettoni di presenza. Con la nazionale dell'Ucraina ha segnato invece 7 goal in 55 partite.

Trequartista che può agire come jolly su tutto il fronte offensivo, è dotato di un grande tiro ed è un preziosissimo uomo-assist. Un dato interessante, in carriera ha totalizzato 377 partite e segnato 76 goal, gli assist per i compagni sono stati invece ben 69. Dopo un anno in chiaroscuro arriva la grande occasione per il rilancio, con la maglia del Genoa può tornare protagonista. I tifosi rossoblù sognano in grande.